¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦MAX¤ÎNANA¤¬28Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£½÷Í¥¤Ç²Î¼ê¤ÎÆîÌîÍÛ»Ò¤Î40¼þÇ¯µ­Ç°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¹âÅçÎé»Ò¡¢¡È¥·¥Ã¥¯¤Ê¹õ¥³¡¼¥Ç¡É¤Ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ø¤³¤ÎÆü¡¢NANA¤Ï¡ÖÆîÌîÍÛ»Ò¤µ¤ó¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯µ­Ç°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ØYOKO MINAMINO 40th Anniversary¡ÁALL singles¡Á¡È³Ú±à¤ÎDoor¡É¡Ù¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤«¤é²ñ¾ì¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê ¤¢¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¥°¥Ã¤È¥³¥³¥í¤Ä¤«¤Þ¤ì¤Þ