女子100メートルバタフライ決勝を終え引き揚げる平井瑞希。56秒83で7位＝シンガポール（共同）【シンガポール共同】水泳の世界選手権第18日は28日、シンガポールで行われ、競泳決勝の女子200メートル個人メドレーで成田実生は2分9秒56の5位だった。女子100メートルバタフライの平井瑞希は56秒83の7位だった。男子200メートル自由形準決勝の村佐達也は1分45秒39の全体6位で29日の決勝に進出。女子100メートル平泳ぎは鈴木聡美が