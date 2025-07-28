女子800メートルで3連覇した東大阪大敬愛の久保凜＝ホットスタッフフィールド広島全国高校総体（インターハイ）第5日は28日、広島市のホットスタッフフィールド広島などで行われ、陸上は女子800メートルで日本記録を持つ久保凜（東大阪大敬愛）が2分2秒34で、同種目初の3連覇を達成した。200メートルは男子は清水空跳（石川・星稜）が20秒39（追い風2.7メートル）で優勝し、短距離2冠に輝いた。女子はバログン・ハル（千葉・市