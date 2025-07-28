¥­¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ÇÄ´À°¤¹¤ëÃæÆü¡¦¶â´Ý¡á¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥àÃæÆü¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¿·¿Í¡¢¶â´Ý¤¬29Æü¤«¤é¤Îµð¿Í3Ï¢Àï¤Ç9ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤ËÎ×¤à¡£28Æü¤Ï¥­¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç·Ú¤á¤ËÄ´À°¡£ËÉ¸æÎ¨2.41¤È¹¥Åê¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é½é¾¡Íø¤¬±ó¤¤º¸ÏÓ¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤ê¹Í¤¨¤¹¤®¤º¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¾¡¤Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È¼«Á³ÂÎ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£µð¿Í¤È¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÅ¨ÃÏ¤Ç2ÅÙÂÐÀï¤·¡¢¤È¤â¤ËËÜÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£²ó¤ÎÉñÂæ¤Ï¹­¤¤¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¥Ê¥´¥ä¡£¡Ö³°Ìî