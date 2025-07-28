¤«¤Ä¤Æ?¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¥¨¡¼¥¹?¤È¾Î¤µ¤ì¤¿Ì¾Åê¼ê¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÅâ¶¶¥æ¥ß¤¬¤Þ¤â¤Ê¤¯´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤ë?¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¥¨¡¼¥¹?¤é¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Åâ¶¶¤¬X¤Ë¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×(TBS)¤Ç¶¦±é¤·¤¿¡¢ºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥ºÁ°GM¤ÎÅÏÊÕµ×¿®¤µ¤ó¤ÈÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄOB¤Ç¸µ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Î¾å¸¶¹À¼£¤µ¤ó¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£?¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¥¨¡¼¥¹?¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¸½Ìò»þÂå¤ÎÅÏÊÕ¤µ¤ó¡á1992Ç¯»£±Æ¤´°Õ¸«ÈÖ¤È¤·¤Æ?¥µ¥ó