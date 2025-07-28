世界戦に向けた記者会見でポーズをとる寺地拳四朗（左）とリカルド・サンドバル＝28日、横浜市ボクシングのトリプル世界戦（30日・横浜BUNTAI）に向けた記者会見が28日、横浜市内で行われ、世界フライ級2団体統一王者の寺地拳四朗（BMB）は「コンディションはすごくいい。勝ち方が大事。後半にKOができたらいい」と自然体で語った。33歳の寺地は世界ボクシング評議会（WBC）同級2位、世界ボクシング協会（WBA）同級3位のリカル