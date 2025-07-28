女子フルーレ団体2回戦に臨む日本。（左から）上野優佳、菊池小巻、辻すみれ、東晟良＝トビリシ（共同）【トビリシ共同】フェンシングの世界選手権第7日は28日、ジョージアのトビリシで団体2種目が行われ、女子フルーレで前回の3位に続く表彰台を目指すパリ五輪銅メダルの日本（東、菊池、辻、上野）は2回戦で香港を下し、準々決勝はハンガリーに快勝したが、準決勝で米国に敗れて3位決定戦に回った。男子サーブルの日本（小久