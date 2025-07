MAN WITH A MISSIONが7月29日(火)にリリースする最新ライブ映像作品『Wolf Complete Works X 〜MAN WITH A “15th” MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025〜』の発売を記念して、発売日29日に全国23都市29の映画館で一夜限りの上映を行う。昨日27日(日)には新宿ピカデリーにてプレミアム上映会が行われ、メンバーのJean-Ken Johnny(Vo,G)が登壇。バンド15周年への想いを語った。『Wolf Complete Works X 〜MAN WITH A “15th” MI