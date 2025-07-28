7月18日より公開となった『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』より、第3弾キービジュアル＆解禁PVが公開。7月18日〜27日の公開10日間で観客動員910万4483人（興行収入128億727万6700円）を記録したことが明らかとなった。【動画】公開10日間で観客動員910万人超！『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』第3弾キービジュアル解禁PV本作は、吾峠呼世晴による原作漫画『鬼滅の刃』の“無限城編”を、3