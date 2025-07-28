サイバーステップが反発している。前週末２５日の取引終了後、事業再生に向けて会社分割による持ち株会社体制に移行すると発表しており、好材料視されている。 １２月１日付で「サイバーステップホールディングス」へ社名変更するとともに、オンラインクレーンゲーム・トレバ事業を新設分割した「トレバ」へ、オンラインゲーム事業とエンターテインメント事業を同じく「サイバ&#