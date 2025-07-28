28日、これまでに東京消防庁管内で熱中症で51人が救急搬送されました。東京消防庁管内で28日午後3時までに熱中症で医療機関に救急搬送されたのは、暫定値で16歳から90歳までの男女51人でした。東京消防庁は、室内でも暑いと感じたら我慢せずに冷房や扇風機を利用し、水分をこまめにとるなど熱中症予防をよびかけています。