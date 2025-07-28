◆第１０７回全国高校野球選手権和歌山大会▽決勝智弁和歌山２―０星林（２９日・紀三井寺）センバツ準優勝の智弁和歌山が２８度目の夏の甲子園出場を決めた。背番号１１の宮口龍斗投手（３年）が被安打４のシャットアウトで公式戦初完封。エースの渡辺颯人投手（３年）に出番を与えなかった。中谷仁監督は「渡辺もいかせるつもりでプランを立てたけど、宮口が良くて継投が難しくなった」と説明。春のセンバツは全試合で渡