栃木県警下野署は28日、スーパーマーケットでイチゴなどを万引したとして、窃盗の疑いで、同県大田原市、林野庁職員菊地暁容疑者（41）を逮捕した。「間違いありません」と容疑を認めている。逮捕容疑は5月10日午後1時半ごろ、同県上三川町のスーパーでイチゴ2パックなど計10点（計3830円）を盗んだ疑い。署によると、警備員が不審な動きをしている客に気付き、声をかけたところ逃走した。店から110番を受けた県警が捜査し、