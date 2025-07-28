ＡＣＣＥＳＳ [東証Ｐ] が7月28日大引け後(15:30)に決算を発表。26年1月期第1四半期(2-4月)の連結経常損益は10億円の赤字(前年同期は2.7億円の赤字)に赤字幅が拡大した。 直近3ヵ月の実績である2-4月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の-10.5％→-16.4％に急悪化した。 株探ニュース