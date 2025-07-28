ASTRO（アストロ）のCHA EUN-WOO（チャウヌ）が本日入隊を迎え、入隊直前に撮影されたメンバーたちとの最新集合ショットが、自身のソロ公式Xに投稿された。 ■入隊直前、メンバーたちとの集合ショットが公開 「ウヌの青春第1幕にたくさんの愛を送ってくださったすべてのAROHA（ASTROのファンネーム）の皆さんへ。“健康に行ってくる”というウヌの言葉を伝えます。また会えるその日まで、一緒に待っていましょ