28日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数853、値下がり銘柄数543と、値上がりが優勢だった。 個別では光陽社、ｕｎｂａｎｋｅｄ、クロップスがストップ高。明豊ファシリティワークス、錢高組、大盛工業、植木組、サンテックなど132銘柄は年初来高値を更新。ピクセルカンパニーズ、クルーズ、伊勢化学工業、マックハウス、イトーヨーギョーは値上がり率上位に買われた