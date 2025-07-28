28日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ104010-8.2 28930 ２. 日経Ｄインバ 16009 6.19459 ３. 日経ベア２ 10208 -17.9 232.0 ４. 日経ブル２824219.5 311.1