韓国の男性６人組グループ・ＢＯＹＮＥＸＴＤＯＯＲが２７日、ソウル・オリンピック公園にあるＫＳＰＯドームで３日間の公演を行い、約３万３０００人を動員。初の単独ツアー「ＫＮＯＣＫＯＮＶｏｌ．１」を成功裏に終えたと２８日、現地メディアの文化日報などが報じた。記事によると、約３時間の公演で「ＮｉｃｅＧｕｙ」をはじめ、ユニットステージやアンコールメドレーなど、２０曲以上のステージパフォーマンスを披