28日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数376、値下がり銘柄数201と、値上がりが優勢だった。 個別ではＦＲＯＮＴＥＯ、ビーマップ、ブランディングテクノロジー、フューチャーリンクネットワークがストップ高。Ｈｍｃｏｍｍ、ＥＬＥＭＥＮＴＳは一時ストップ高と値を飛ばした。ハッチ・ワーク、地域新聞社、ＩＮＧＳ、ジェイグループホールディングス、アンビ