サッポロホールディングスのグループ企業である株式会社サッポロライオンは、2025年8月4日(月)で創業126周年を迎える。これを記念し、同日、全国のサッポロライオンチェーン(一部店舗を除く)で、生ビール全品が終日半額になる創業祭「8月4日はビヤホールの日。」を開催する。※2025年7月1日(火)〜8月3日(日)は「126年の軌跡 乾杯を笑顔でつなぐ“夏祭”」と題したイベント開催〈8月4日は生ビールが全品半額〉サッポロライオンは、1