モデル・タレントの藤田ニコル（27歳）が、7月27日に放送されたバラエティ番組「チャンスの時間」（ABEMA）に出演。「久しぶりに“クソババア”って言いました」と、母・ままるんとの口喧嘩を告白した。番組は今回、口喧嘩が一番強いコンビを決める「第2回 コンビ対抗！フリースタイル口喧嘩バトルトーナメント」を開催。それにちなみ、「口喧嘩はあまりしない？」と聞かれたゲストの藤田は、母・ままるんさんとの口喧嘩をしたと語