LUNA SEAのRYUICHI、INORAN、キーボーディスト・H. Hayamaによるユニット・Tourbillonが、デビュー20周年を記念して開催したツアー『Tourbillon Debut 20th Anniversary Tour 2025 - BOUNDLESS -』を、27日に東京・Zepp Hanedaで締めくくった。【ライブ写真】LUNA SEAとは違った魅力…Tourbillonのステージ上のINORAN6月18日に発売されたニューアルバム『BOUNDLESS』の1曲目に収録されている「In My Heart」で幕を開けたファイ