◇第107回全国高校野球選手権静岡大会決勝聖隷クリストファー３―１静岡（2025年7月28日草薙総合運動場硬式野球場）初回、2点を先制した聖隷クリストファーが試合の主導権を握った。4回にも追加点。3―1とされたが、5回以降は先発の高部陸が静岡打線を相手に無失点と好投した。聖隷クリストファーは2020年以来の夏の静岡大会優勝だが、初出場するはずの甲子園がコロナ禍で中止となる悲劇を味わった。そして、2022