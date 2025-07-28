日本野球機構(NPB)は28日の公示を発表。巨人はオコエ瑠偉選手を抹消しました。今季開幕1軍を勝ち取ったオコエ選手。5月には右肘の手術を受けるも、試合復帰まで約2か月という見込みを大きく上回り、1か月でスピード復帰を果たしました。6月4日に再昇格を勝ち取ると、6月は月間打率.321と躍動。しかし徐々に状態を落とし、7月は月間打率.152としていました。直近も11日のDeNA戦以降スタメン起用がなく、代走や代打での出場が続いて