女優でモデルの泉里香が28日までに、自身のインスタグラム更新。「京都の夏といえば祇園祭」と涼しげな絽の訪問着姿を披露した。 【写真】夏らしい涼しげな色と文様の訪問着で初々しさ満点！新妻らしい装いに釘付け♡ 泉は6月25日にサッカー日本代表DF谷口彰悟と結婚したばかり。この日も黄色みの淡い浅葱色と秘色のグラデーションに雪輪と露草という、夏らしい色目と模様の訪問着をチョイス。帯も白×金系