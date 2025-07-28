7月20日に香川県で開催された、レグザム フレッシュオールスターゲーム2025。オイシックス新潟アルビBCからは、知念大成選手、能登嵩都投手、中澤英明捕手の3人がイースタン・リーグ選抜として出場しました。 昨季リーグ首位打者に輝き、今季もリーグ前半戦を終えて首位打者の知念選手は3番DHでスタメン出場。初回の第1打席は阪神のドラフト2位ルーキー・今朝丸との対戦で