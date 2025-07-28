［総体２回戦］帝京長岡(新潟) ４−０ 大阪産大附(大阪)／７月27日／ハワイアンズスタジアムいわき待ち望んだ一戦は完敗だった。大阪産大附は７月27日、インターハイの２回戦で前回大会ベスト４の帝京長岡と対戦し、開始３分までに２ゴールを奪われる苦しい展開に。攻勢を強める時間帯もあったが、後半終盤に連続失点。再び突き放され、０−４で敗れて敗退となった。相手はU-18高円宮杯プレミアリーグ勢の帝京長岡で、全国舞