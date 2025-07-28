歌手ク・ジュンヨプが日本で急逝した女優妻のそばを守り続けている。【写真】妻が日本で急死…ク・ジュンヨプ、激やせ台湾の女優だったバービィー・スー（徐熙媛）さんがこの世を去ってからおよそ半年が経った今も、ク・ジュンヨプは彼女のそばにいる。台湾メディア『ETtoday』は7月27日、ク・ジュンヨプが現在も毎日、バービィー・スーさんの墓地を訪れていると報じた。報道によると、ある中国のネットユーザーがこの日、自身のSN