【モデルプレス＝2025/07/28】河合郁人が28日、都内で開催されたAmazonのオリジナル番組『賞金1億円の人脈＆人望バトル トモダチ100人よべるかな？』配信記念イベントに出席。撮影秘話を明かした。【写真】河合郁人、グッズ溢れる自宅公開◆河合郁人、1億円かけたゲームに「自信がありました」本作は、日本のAmazonのオリジナル番組史上最大の賞金1億円を懸けた壮大なスケールのバラエティ番組。参加制限時間内に最も多くの友達を