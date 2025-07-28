脱衣場を狙って盗みをはたらいたとして、警察は28日、村山市の男を逮捕しました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、村山市に住む犯行当時19歳だった男です。 警察によりますと男は、去年8月4日の午前11時15分ごろから午前11時20分ごろまでの間、山形市城西町にある公衆浴場の男性脱衣場で、山形市に住む40代男性が所有する現金2万4000円などが入った財布1個（時価計2000円相当）を盗んだ疑いです。 通報を受けた警察が捜査を進め、
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