「Ｇ３・オールレディース競走あまがさきピンクルカップ」（７月３１日〜８月５日・尼崎）の開催に先立ち、尼崎市公営企業局ボートレース事業部の寺沢元芳開催運営課長らが２８日、兵庫支部の武井莉里佳選手を伴い、大阪市のデイリースポーツを訪れてＰＲを行った。８月６日から浜名湖で行われる「プレミアムＧ１・レディースチャンピオン」直前とあってＡ１選手の出場はないものの、前節の福岡で優勝を飾った竹井奈美、準Ｖ