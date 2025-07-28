花火大会にも値上げの波が広がっています。帝国データバンクによりますと、2025年の夏に開かれる106の主な花火大会のうち、約8割にあたる83の大会で有料の観覧席が導入され、うち42の大会で料金が値上げされたということです。「一般席」の平均価格は前の年から1.8％上昇し5227円となったほか、面積を広く確保するなどした「プレミアム席」の平均は3万6193円と、7.2％上昇しました。帝国データバンクは、警備員の人件費や花火の費