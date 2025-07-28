一部ニュースサイトで報じられた不倫疑惑を謝罪した、人気インフルエンサーでYouTuberのいけちゃん（27）が、報道の約10日前に自身の好きな男性のタイプなどについて言及していた。いけちゃんは、YouTuberのぷろたんが今月17日にアップした動画にゲスト出演。ぷろたんと2人で食事をする動画内で「好きな男性のタイプは、自分に性欲を向けてこない人が好き」とコメント。他にも「性欲がめっちゃ薄くて、子供欲しがらない、自分のこ