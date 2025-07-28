◇フェンシング世界選手権第６日（２７日、ジョージア・トビリシ）男子エペの個人決勝で、昨夏パリ五輪王者の加納虹輝（ＪＡＬ）が、男女通じて日本勢初の優勝を飾った。加納に準決勝で敗れた山田優（ＳＡＧＡスポーツピラミッド）は、銅メダルを獲得。日本勢がダブル表彰台を決めた。パリ五輪で個人で初の金メダルを日本にもたらした加納は、今大会では準々決勝、準決勝で日本勢対決を制して決勝へ。最後はゲルゲリー・シク