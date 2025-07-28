NHKの人気番組「業界怪談 中の人だけが知っている」の待望の新作が7月28日（月）夜9時59分より放送予定。当記事では、これまで番組で紹介された体験談の中からリフォーム業界で実際にあった出来事をもとにした怪談をご紹介します。依頼相手から開けてはいけないと言われた部屋、さまざまな怪異が起こる家。そこにあるものは……書籍『業界怪談 中の人だけ知っている』より一篇の怪談を特別公開します。 両親の愛した家村田