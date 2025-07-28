【ワンダーフェスティバル2025[夏]】 開催日時：7月27日 10時～17時 開催場所：幕張メッセ 国際展示場 1～8ホール （〒261-8550千葉県千葉市美浜区中瀬2-1） 入場料 当日券：4,000円 7月27日に開催された「ワンダーフェスティバル2025[夏]」の企業ブースの一角に、「名古屋発の模型メーカーです」と