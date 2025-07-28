◇出場選手登録なし◇同抹消【巨人】オコエ瑠偉外野手【阪神】岡留英貴投手【広島】佐藤柳之介投手【ヤクルト】山野辺翔内野手【ロッテ】植田将太捕手【楽天】石原彪捕手◇支配下選手登録【広島】辻大雅投手、前川誠太内野手