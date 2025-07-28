プロ野球・楽天は28日の公示で、捕手の石原彪選手を抹消しました。9年目26歳の石原選手は、今季21試合で打率.111、1打点の成績。直近は13日のソフトバンク戦で9回の守備から途中出場。以降は出場機会がありませんでした。今季は開幕1軍スタートも4月12日抹消。5月20日に再昇格となって以来の抹消です。