プロ野球・阪神は28日、岡留英貴投手の登録を抹消しました。岡留投手は6月7日のオリックス戦で2番手の6回1アウトの場面で登板すると、紅林弘太郎選手にヒットを打たれますが、続く打者をショートゴロ、ファーストフライとテンポよくアウトにし無失点で切り抜けました。その裏阪神打線が奮起し逆転に成功。岡留投手に勝ちがつきました。その後抹消され、21日に再昇格するも登板の機会が訪れず再び登録抹消となりました。岡留投手は