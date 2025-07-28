男子テニスの28日付世界ランキングが発表され、錦織圭（ユニクロ）は70位から67位に上がった。西岡良仁（ミキハウス）は42ランク下がり、131位。122位に上がった望月慎太郎（木下グループ）が日本勢で2番手に浮上した。1位はヤニク・シナー（イタリア）で、2位カルロス・アルカラス（スペイン）3位アレクサンダー・ズベレフ（ドイツ）も変動はなかった。（共同）