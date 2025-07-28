陸上の国際大会、コンチネンタルツアー・シルバーは27日、ベルリンで行われ、男子110メートル障害は24日に世界ユニバーシティー夏季大会を制した阿部竜希（順大）が日本歴代6位の自己記録を更新する13秒23で優勝した。2021年東京五輪王者のハンスル・パーチメント（ジャマイカ）に競り勝った。男子やり投げで世界選手権東京大会代表の崎山雄太（愛媛競技力本部）は79メートル20の5位、同400メートル障害でパリ五輪代表の豊田兼