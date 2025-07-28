大阪で8店舗展開する焼肉専門店『焼肉力丸』が2025年7月、関東初となる池袋東口店をオープン！「食べ放題」なのにA4・A5ランクの和牛が楽しめるコースもあり、そのクオリティには驚きです。サイドメニューも豊富でお得感満載。スイーツも可愛く、女子ウケも間違いなしです。池袋駅すぐのロケーションも使いやすい新店を紹介します。 焼肉力丸池袋東口店出店 2010年7月25日大阪に1号店をオ&#12