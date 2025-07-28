日本テレビは28日、東京・汐留の同局で定例社長会見を行い、「24時間テレビ」（8月30、31日）について言及した。今年の番組テーマは「あなたのことを教えて」。総合司会はお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也、フリーアナウンサーの羽鳥慎一、同局の水卜麻美アナが務める。災害復興や障がい者支援などのテーマで企画に参加してチャリティーの輪を広げる「チャリティーパートナー」が新設され、浜辺美波、志尊淳、や