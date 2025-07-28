国内104銀行2025年3月期「金融再生法開示債権」調査2024年度の企業倒産は1万144件と、11年ぶりに1万件を超えたが、銀行は健全化に向かっている。国内銀行104行の2025年3月期（単体）の「金融再生開示債権（以下、開示債権）」、いわゆる不良債権は8兆3,077億円（前年比12.1％減）と、2年ぶりに減少した。「開示債権比率」（債権合計に対する開示債権の割合）は1.14％（中央値1.71％）で、前年の1.33％から0.19ポイント低下