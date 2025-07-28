巨人のオコエ瑠偉外野手が２８日、出場選手登録を抹消された。今季、オコエは４２試合に出場して打率２割４分、４打点、３盗塁。７月上旬は「２番・中堅」で出場機会を増やしていたが、直近はベンチスタートが続いていた。代わって若林楽人外野手が１軍に昇格する見込みとなった。６月中旬に左太ももの筋損傷の影響で出場選手登録を抹消されていたが、今月１３日に実戦復帰。今季は負傷するまでにキャリアハイを更新する５２