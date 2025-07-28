7月28日(月)寺島尚正アナウンサーがパーソナリティを務めるラジオ番組『おはよう寺ちゃん』（文化放送・月曜日～金曜日 午前5時00分～9時00分）が放送。月曜コメンテーターで経済評論家の上念司氏と世論調査について意見を交わした。 参政党が定着するかは自民党次第 寺島アナ「日経新聞とテレビ東京が25日から27日に調査を実施したところ、石破内閣の支持率は32%と、2024年10月の政権