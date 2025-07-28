２８日、国家税務総局を招いた国務院新聞弁公室の「第１４次５カ年規画の質の高い達成」記者会見。（北京＝新華社記者／陳曄華）【新華社北京7月28日】中国国務院新聞（報道）弁公室は28日、「第14次5カ年規画（2021〜25年）の質の高い達成」に関する記者会見を北京で開いた。国家税務総局の胡静林（こ・せいりん）局長、王道樹（おう・どうじゅ）副局長、蔡自力（さい・じりき）副局長、栄海楼（えい・かいろう）チーフエコノ