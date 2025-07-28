◆第１０７回全国高校野球選手権和歌山大会▽決勝智弁和歌山２―０星林（２９日・紀三井寺）今春センバツ準優勝の智弁和歌山が２８度目の夏の甲子園出場を決めた。背番号１１の宮口龍斗投手（３年）が被安打４でシャットアウト。５回まで４７球。６回２死二、三塁のピンチをしのぐと、終盤は星林打線を寄せ付けなかった。これが公式戦での初完封。中谷監督から「せっかく投げるのなら、完封しろ」と送り出された最速１５２キ