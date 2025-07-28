巨人で活躍した元木大介氏がスレンダーな最新ショットを披露した。２８日に「こんにちはなんと！なんと！今回大好きな革・焼鳥で番組に出演させてもらいました収録もあっという間で楽しすぎました！！！ぜひぜひ見てください」とインスタグラム投稿。「今日２３：５５からＴＢＳ『ニューかまー』皆さんも楽しんで見てもらえたら嬉しいです」と呼びかけ、レザージャケット、デニム、ブーツで縦のラインを強調したコーデを掲