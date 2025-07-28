２８日、国務院新聞弁公室が開いた「第１４次５カ年規画の質の高い達成」記者会見で、質問に答える国家税務総局の胡静林局長。（北京＝新華社記者／陳曄華）【新華社北京7月28日】中国国家税務総局の胡静林（こ・せいりん）局長は28日、国務院新聞（報道）弁公室が開いた「第14次5カ年規画（2021〜25年）の質の高い達成」に関する記者会見で、同規画期間に中国経済は安定的に成長し、税務部門が徴収した税収累計は155兆元（1元